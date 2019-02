Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 73 auf 82 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Flughafenbetreiber für das laufende Jahr wegen des zuletzt besser als erwartet ausgefallenen Passagieraufkommens etwas an. Zum neuen fairen Wert verwies er zudem auf die Branchenbewertung. "Mit Blick auf das Bewertungsniveau der Aktie, die relative Krisensicherheit des Geschäftsmodells und langfristig interessanten Wachstumschancen empfehlen wir die Aktie nun zum Kauf", so Schlamp weiter./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 10:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 10:40 / MEZ

ISIN DE0005773303

AXC0110 2019-02-18/11:16