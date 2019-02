Wer hätte das gedacht? Dass ausgerechnet das Traditionsgeldhaus Deutsche Bank einmal so ins Wanken geraten könnte? Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre spricht eine deutliche Sprache. Wie das Börsenmagazin "deraktionaer" am Freitag berichtete, sei die Aktie des Konzerns allein in den letzten fünf Jahren um 75 Prozent gefallen. In den zurückliegenden zwölf Monaten habe sie sich fast halbiert. 15,2 Milliarden Euro - so hoch, oder viel mehr so niedrig, sei der momentane Kurswert des Geldhauses. ... (Claudia Wallendorf)

