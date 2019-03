Die Deutsche Bank und die Commerzbank loten nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die aktuelle Lage aus. "Es gibt Beratungen über die Situation wie sie ist. Die Bundesregierung ist ein fairer Begleiter von privatwirtschaftlichen Diskussionen", sagte Scholz am Montag am Rande des Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Mehr gibt es da gegenwärtig nicht zu sagen."

Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor berichtet, dass der Vorstand des größten deutschen Geldhauses beschlossen habe, Gespräche mit der Commerzbank aufzunehmen. Der Zeitung zufolge sollen unter anderem Scholz und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies die Bankchefs Christian Sewing (Deutsche Bank) und Martin Zielke (Commerzbank) gedrängt haben, ein Zusammengehen zu prüfen. Der Bund ist mit gut 15 Prozent größter Einzelaktionär der Commerzbank./asa/DP/edh

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008

