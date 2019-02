Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 86 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern dürfte sein Gewinnwachstum (Ebit) in den kommenden zwei Jahren deutlich beschleunigen und die Free-Cashflow-Rendite auf rund 8 Prozent steigern, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2019 und 2020./edh/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 05:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

