Berlin (ots) - Campanda bietet aktuell bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt auf Wohnmobile in Deutschland und weiteren Top-Destinationen, zum Beispiel Island, England und Schottland



- Mietinteressenten können ab sofort bis zum 3. März von der Frühbucher-Aktion profitieren



Wer schon jetzt die nächste Wohnmobilreise plant, kann aktuell bei Campanda (www.campanda.de) bis zu 30 Prozent sparen. Die weltweit größte Online-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern, bietet derzeit einen Rabatt von bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Fahrzeuge in Top-Reisezielen wie zum Beispiel Island, Deutschland, England, Irland, Schottland, Frankreich und Norwegen.



Die Frühbucher-Aktion läuft seit heute bis einschließlich zum 3. März 2019. Die Rabatte werden für das gesamte Reisejahr 2019 angeboten, allerdings ist das Kontingent limitiert. Fahrzeuge, die über die Aktion buchbar sind, werden auf der Campanda Webseite und auf Campanda Kanälen besonders promotet.



Nicht nur aus Gründen der Kostenersparnis ist es ratsam, ein Reisemobil frühzeitig zu buchen. "Wer im Sommer mit dem Wohnmobil verreisen will, sollte am besten schon innerhalb des ersten Quartals buchen. Denn insbesondere bei beliebten Wohnmobil-Reisezielen wie zum Beispiel Island, Frankreich oder England kann es vorkommen, dass das gewünschte Fahrzeug bereits ausgebucht ist. Mieter, die im Aktionszeitraum buchen, sichern sich nicht nur rechtzeitig das passende Fahrzeug sondern sparen gleichzeitig noch Geld", erklärt Vasily Fedotov, CMO bei Campanda.



Über Campanda



Campanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größten Online-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern entwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeuge in über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bis hin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.



Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweit Wohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campanda arbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privater Wohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzer sämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung der Wohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda den gewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda-Webseiten gibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch, Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.



Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil auf https://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mit ihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.



