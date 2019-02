Am Donnerstag öffnet die Deutsche Telekom ihre Bücher und präsentiert die Zahlen zum vierten Quartal. Erste positive Vorzeichen lieferte Anfang Februar bereits die Tochter T-Mobile US. Doch neben dem starken US-Geschäft dürfte es auch in Europa wieder Aufwärts gehen. Zudem erwarten die Analysten eine höhere Dividende.

Den vollständigen Artikel lesen ...