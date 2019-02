Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Bafin-Verbot neuer Spekulationen auf fallende Aktienkurse bei dem Zahlungsdienstleister sei in Übereinstimmung mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) erlassen worden, da die Begleitumstände der jüngsten Ereignisse bei Wirecard "eine ernsthafte Bedrohung des Marktvertrauens in Deutschland" seien, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe zuversichtlich, dass sich das Management nichts habe zuschulden kommen lassen und dass die internen Kontrollmechanismen des Unternehmens funktionierten. Zudem sehe sich Wirecard auf einem guten Weg, das angestrebte operative Jahresergebnis (Ebitda) von 780 Millionen Euro zu erreichen. Daher sieht Brass die Kursschwäche weiter als Kaufgelegenheit./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 09:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 09:38 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-18/11:31

ISIN: DE0007472060