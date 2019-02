Braun präsentiert sein schnellstes, sicherstes und effizientestes IPL: das neue Braun Silk-expert Pro 5 IPL. Nach dem Erfolg des Vorgängermodells mit der SensoAdapt-Technologie bringt Braun mit dem neuen Silk-expert Pro 5 IPL ein noch schnelleres Tool zur Haarentfernung für die Heimanwendung auf den Markt. Es bietet die perfekte Balance zwischen Sicherheit, Effizienz, Geschwindigkeit und Bedienfreundlichkeit - für eine unkomplizierte und schnelle Anwendung in den eigenen vier Wänden.

Im Alltag kommt die Zeit für ausgiebige Beauty-Rituale oft zu kurz und Frau wünscht sich schnelle und effektive Treatments, die sich perfekt in ihr Leben integrieren lassen. Mit dem neuen Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind keine zeitintensiven Termine im Beauty-Salon mehr notwendig, denn das bisher schnellste, sicherste und effizienteste IPL wurde speziell für die Heimanwendung entwickelt. Dank seiner 125 Lichtblitze pro Minute ist die Behandlung beider Beine in weniger als fünf Minuten möglich.

1) Sicherheit

Dank der einzigartigen SensoAdapt-Technologie, einem intelligenten Hauttonsensor, der den Haut- und Haarton bis zu 80 Mal pro Sekunde scannt, passt das Braun Silk-expert Pro 5 IPL anders als andere IPL-Geräte die Intensität automatisch an. Besonders weil der Hautton in den verschiedenen Bereichen des Körpers variiert, ist dieses automatisch optimierte Verfahren sehr einfach und sicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Hautkontaktsensoren, die dafür sorgen, dass die Blitze nur bei direktem Hautkontakt abgegeben werden für eine sichere Anwendung in den eigenen vier Wänden.

2) Schnelle und einfache Handhabung

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist das Braun Silk-expert Pro 5 IPL 15 kleiner und 25 leichter* und bietet eine bessere Handhabung und einfache Anwendung. Mit 125 Lichtblitzen pro Minute ist die Behandlung besonders schnell und beträgt weniger als fünf Minuten für beide Beine.

3) Ganzkörperbehandlung

Für die Behandlung am ganzen Körper und besonders an kleinen und schwer zu erreichenden Körperstellen, wie Achseln, Gesicht oder Bikinizone, ist die neue, austauschbare Präzisionskappe geeignet. Das Braun Silk-expert Pro 5 IPL überzeugt vor allem in Sachen Langlebigkeit und kann 400.000 Lichtblitze abgeben, was selbst bei regelmäßiger Ganzkörperbehandlung einer Nutzungsdauer von bis zu 24 Jahren entspricht.

Das Braun Silk-expert Pro 5 IPL ist ab März 2019 zu einem UVP** ab 549,99 Euro im Handel erhältlich.

*Kalkulation basierend auf Fenstergröße, Geschwindigkeit und Energieeinstellungen.

** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass Produktverfügbarkeiten und UVP in Österreich und der Schweiz variieren können.

