Die Suche nach der Lust Unzufrieden mit dem Sexualleben "betrifft: Flaute im Bett" / Mittwoch, 20. Februar 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Die Deutschen und ihr Liebesleben - scheinbar keine so glückliche Paarung. Studien zeigen: In Beziehung lebende Menschen sind zu 41 Prozent unglücklich mit ihrem Sexualleben. Was ist da los? Warum herrscht bei so viele Paaren "Flaute im Bett"? Und was macht das mit der Beziehung? "betrifft: Flaute im Bett" am Mittwoch, 20. Februar 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



Auf der Suche nach der Lust



Der Film begleitet verschiedene Betroffene auf ihrer Suche nach der Lust. Ein Paar mit kleinem Kind hat sich über die neue Elternrolle sexuell verloren und möchte sich bei Stuttgarter Sex-Coach Claudia Elizabeth Huber inspirieren lassen. Aufgrund einer Erektionsstörung kann ein Mann seit sieben Jahren mit seiner Frau nicht mehr zum Höhepunkt kommen. Potenzpillen zeigen keine Wirkung. Jetzt erhofft er sich bei Männerarzt Professor Frank Sommer Hilfe. Wenn nicht nur die Wechseljahre die Lust nehmen, suchen Frauen bei Beziehungsexpertin Birgit Natale-Weber neue Impulse. Die gute Nachricht lautet: Wer es wirklich möchte, dem kann so gut wie immer geholfen werden.



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche



Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.



Facebook Live



Sex-Coach Claudia Elizabeth Huber beantwortet am Abend der Ausstrahlung (20.2.2019) ab 20:15 Uhr über einen Facebook Live Stream Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauer unter facebook.com/SWRFernsehen/



