München (ots) - Die Bayerische führt unter dem Namen "ExistenzPlan" eine neuartige Grundfähigkeitenversicherung ein. Der ExistenzPlan der Versicherungsgruppe bietet gleich mehrere und einzigartige Vorteile für die Versicherten: Man erhält die Leistungen, wenn man eine versicherte Grundfähigkeit für voraussichtlich sechs Monate verliert oder bereits so lange verloren hat - damit profitieren die Kunden von einer frühen finanziellen Sicherheit. Damit ergänzt die Bayerische ihre mehrfachausgezeichneten Lösungen rund um die Einkommenssicherung.



Eine weitere Besonderheit: Gerade junge Leute und sogar Kinder ab drei Jahren können mit ExistenzPlan den Schutz ihrer Arbeitskraft und ihres Einkommens sehr früh planen. Wer dann nach dem Jobeinstieg eine konkrete Berufstätigkeit absichern möchte, dem ermöglicht ExistenzPlan den Wechsel in eine Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen - und das ohne weitere Gesundheitsprüfung. Der mögliche Verlust des Pkw-Führerscheins aus gesundheitlichen Gründen ist zudem immer mitversichert.



"Wie wichtig die eigenen Grundfähigkeiten sind, merkt man oft erst, wenn man eine verloren hat - dann muss man das ganze Leben umorganisieren. In diesem Fall ist es gut, einen Schutz wie den ExistenzPlan der Bayerischen zu haben", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Wir haben uns angestrengt, um eine weitreichende und zugleich flexible Absicherung anzubieten, die alle Lebenslagen der Kunden optimal abdeckt und die unseren Anspruch als innovativer Anbieter moderner biometrischer Lösungen unterstreicht. Und wir wollen mit diesem Angebot Leistungssieger im Wettbewerb sein - denn das ist unser Anspruch in allen Bereichen der Einkommenssicherung."



Der ExistenzPlan bietet zwei erstklassige Tarife. Der Tarif "ExistenzPlan aktiv" umfasst 17 Grundfähigkeiten. Der Tarif "ExistenzPlan kreativ" leistet neben den 17 Aktiv-Fähigkeiten bei dem Verlust weiterer die drei Grundfähigkeiten "Schreiben", "Tastatur benutzen" und "Intellekt". Er ist ideal für alle Kreativen (Schauspieler, Blogger, Künstler) und Menschen, die viel am Computer zu tun haben oder alle, die ebenfalls geistige Fähigkeiten absichern wollen.



Zusätzlich können die Kunden unter drei Optionen wählen, um die Absicherung noch besser an den persönlichen Lebensplan anzupassen. Für all diejenigen, die viel Fahrradfahren oder den öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen, ist der Baustein "Mobilität" spannend. Die Option "Infektion" richtet sich vor allem an medizinische und soziale Berufe sowie Tätigkeiten im Lebensmittelumfeld und greift, wenn man aufgrund einer Infektion nach behördlicher Anordnung ein vollständiges Tätigkeitsverbot erhält. Die dritte Option "Psyche" tritt in Kraft, falls man an schwerer Depression oder Schizophrenie erkrankt.



ExistenzPlan leistet bei dem Verlust von klar definierten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und eignet sich für viele verschiedene Zielgruppen. Die Leistungsvoraussetzungen wie beispielsweise "nicht mehr greifen oder heben können" sind für körperlich tätige Personen, wie beispielsweise Handwerker oder Pflegepersonal, sehr alltagsrelevant und somit gut nachvollziehbar. Berufe wie Schauspieler, Blogger, Künstler, Flugpersonal erhalten mit ExistenzPlan ebenfalls eine passende Einkommensabsicherung. Auch für Angestellte in Familienbetrieben oder Selbständige ist die neue Grundfähigkeitenversicherung sehr hilfreich, da die Themen "konkrete Verweisung", "Umorganisation" oder "Hinzuverdienstgrenzen" bei der Grundfähigkeitenversicherung im Vergleich zu der BU-Versicherung keine Rolle spielen.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



Pressekontakt: Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München, Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258 E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de