Am gestrigen Sonntag feierte der sehnlichst von allen Fans erwartete vierte Teil der beliebten Filmreihe, OSTWIND - ARIS ANKUNFT, eine umjubelte Premiere in einzigartiger Atmosphäre im SHOWPALAST im Pferde-Erlebnispark EQUILALAND.



Über 1500 Film- und Pferdefans ließen es sich nicht nehmen, das neue Abenteuer von Ostwind, Mika und Ari auf der großen Leinwand zu sehen. Lautstark hießen die Premierengäste Cast und Crew am Roten Teppich willkommen. Regisseurin Theresa von Eltz stellte sich gemeinsam mit ihren Darstellern, den Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton, Co-Produzent Bernd Schiller, Drehbuchautorin Lea Schmidbauer sowie der Pferdetrainerin Kenzie Dysli dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Hanna Binke, Amber Bongard, Marvin Linke, Nina Kronjäger, Henriette Morawe und Cornelia Froboess wurden vom Publikum ebenso herzlich in Empfang genommen wie die Neuzugänge im Ostwind-Team Luna Paiano, Lili Epply und Sabin Tambrea.



Mit von der Partie war diesmal auch der tierische Hauptdarsteller: James - der in allen OSTWIND-Filmen den berühmten schwarzen Hengst Ostwind darstellt - präsentierte sich als Überraschung gemeinsam mit den Hauptdarstellerinnen Luna Paiano und Hanna Binke von seiner besten Seite und begeisterte nicht nur die Fans, sondern auch die anwesenden Medien und Fotografen.



Auch die Bühnenpräsentation nach dem Film stand ganz im Zeichen der Pferde: Als krönender Abschluss eines spektakulären Premierennachmittags versetzte eine atemberaubende Equila-Showeinlage mit insgesamt 16 Pferden und Artisten das Publikum ins Staunen.



Seit der Premiere von EQUILA begeisterte das Stück und der umliegende Pferde-Erlebnispark mehr als 300.000 Besucher.



Die SamFilm-Produktion OSTWIND - ARIS ANKUNFT entstand in Co-Produktion mit Constantin Film und Alias Entertainment und wurde gefördert von HessenFilm und Medien, FFF Bayern, MBB, FFHSH, FFA, und DFFF.



Kinostart: 28. Februar 2019 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Lili Epply, Sabin Tambrea, Meret Becker, Nina Kronjäger u.v.a. Drehbuch: Lea Schmidbauer Regie: Theresa von Eltz Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm GmbH) Co-Produzenten: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Bernd Schiller (Alias Entertainment)



Premierenfotos, Premierenclip, EPK/APK sowie umfangreiches Pressematerial zum Film stehen unter https://constantinfilm.medianetworx.de/ zum Download zur Verfügung.



