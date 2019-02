Unterföhring (ots) - - Starter-Box zur Neueröffnung im Wert von circa 1.300 Euro - Gastro-Standardvertrag mit sechsmonatiger Testoption - Oliver Lewis, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Attraktiver Live-Sport ist ein Kundenmagnet. Neu eröffnende Bars können mit unserem Programmangebot von Tag Eins die Bekanntheit ihres Lokals erheblich steigern, Gäste gewinnen, ihre Verweildauer verlängern und zusätzlichen Umsatz generieren"



Unterföhring, 18. Februar 2019 - Gastronomische Betriebe, die kürzlich ihr Geschäft eröffnet haben, können sich ab sofort ein spezielles Neueröffnungsangebot von Sky Deutschland sichern. Die "Starter Box" umfasst einen 12-monatigen Gastro-Standardvertrag mit sechsmonatiger Testoption. Neukunden erhalten eine einmalige Option zur Kündigung nach sechs Monaten. Weitere kostenfreie Bestandteile sind unter anderem ein großformatiger 55 Zoll UHD-Fernseher mit UHD-Receiver zur Leihe, ein Sky Leuchtkasten sowie ein umfassendes Werbemittelpaket. Zudem sind die Gema Gebühren bereits enthalten. Das Vorteilspaket hat ein Wert von circa 1.300 Euro.



Oliver Lewis, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Attraktiver Live-Sport ist ein Kundenmagnet. Neu eröffnende Bars können mit unserem Programmangebot von Tag Eins die Bekanntheit ihres Lokals erheblich steigern, Gäste gewinnen, ihre Verweildauer verlängern und zusätzlichen Umsatz generieren. Mit dem Neueröffnungsangebot wollen wir Gründer von der Qualität unseres Produktes überzeugen und das große Wachstumspotenzial im Gastgewerbe noch besser nutzen."



Weitere Informationen zum Angebot sind verfügbar unter www.business.sky.de/starterbox



