Bensheim (ots) - Zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar erinnert die Christoffel-Blindenmission (CBM) daran, dass Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern oft ausgegrenzt sind und nicht wie alle anderen Menschen auch am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus: "Soziale Gerechtigkeit heißt, dass alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Aber davon sind wir immer noch weit entfernt - das gilt vor allem für Menschen mit Behinderungen." Häufig sind sie nur schlecht oder gar nicht ausgebildet und finden keine Arbeit - ein Leben in Armut und Abhängigkeit ist die Folge. Die CBM und ihre Projektpartner setzen sich dafür ein, dass blinde Menschen und Menschen mit anderen Behinderungen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sind. "Wir möchten erreichen, dass sie sich selbst versorgen und ein eigenständiges Leben führen können", so Brockhaus.



In der Massageausbildung lernte Indika, mit den Händen zu sehen



Ein gutes Beispiel dafür ist Indika Rathnayaka aus Sri Lanka. Der 45-jährige Mann aus dem Süden des Inselstaates ist seit einem Säureangriff vor drei Jahren fast vollständig blind. Seinen Beruf als Busfahrer musste er aufgeben: "Ich war von einem Tag auf den anderen zur Untätigkeit verdammt und plötzlich bei allem auf die Hilfe anderer angewiesen", berichtet Indika. Verzweifelt suchte der Vater dreier Kinder nach Möglichkeiten, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. CBM-Mitarbeiter berieten ihn bei der beruflichen Neuorientierung und vermittelten ihn schließlich an den lokalen Projektpartner Navajeevana. Die NGO setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Sri Lanka ein und bietet auch berufsfördernde Maßnahmen an. Hier absolvierte Rathnayaka eine viermonatige Ausbildung in Ayurveda-Massage. Die Arbeit macht ihm viel Freude. Besonders dann, wenn er Menschen von ihren Schmerzen befreien kann: "Ich habe mein Augenlicht verloren, doch ich habe gelernt, mit den Händen zu sehen", erzählt der Mann stolz. Heute arbeitet Indika zwei Tage pro Woche als Therapeut im Ayurveda-Zentrum von Navajeevana und den Rest im eigenen Massage-Studio zuhause. Inzwischen kann er von seinem Gehalt seinen Lebensunterhalt bestreiten. Damit erfüllte sich auch Indikas sehnlichster Wunsch: "Nun kann ich meine Kinder wieder versorgen und dazu beitragen, dass sie einmal ein besseres Leben haben", sagt er glücklich.



Mehr als 110 Jahre Entwicklungshilfe



Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstützt zurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen unter www.cbm.de.



OTS: Christoffel Blindenmission e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/37342 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_37342.rss2



Pressekontakt: CBM-Pressestelle: Cornelia Derichsweiler, Tel.: 06251/131-366, E-Mail: presse@cbm.de