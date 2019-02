Wolfsburg (ots) -



40 Millionen Gäste seit Eröffnung der Autostadt in Wolfsburg im Jahr 2000 - diesen Meilenstein hat der automobile Themen- und Erlebnispark am Samstag, 16. Februar, erreicht. Das Jubiläum dokumentiert einmal mehr die Position der Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns als weltweit führende Automobildestination. "Die Autostadt ist einzigartig. Sie begeistert die Menschen. Sie fasziniert Besucher aus der Region, viele von ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen, ebenso wie Gäste aus ganz Deutschland und vielen Ländern rund um den Globus", sagt Gunnar Kilian, Aufsichtsratsvorsitzender der Autostadt und Personalvorstand der Volkswagen AG.



Das ursprüngliche Ziel, jährlich rund eine Million Besucher zu begrüßen, hat die Autostadt in den vergangenen 18 Jahren deutlich übertroffen. Nach gut einer Million Gäste im Zeitraum Juni bis Dezember 2000, kamen seither im Durchschnitt jährlich mehr als zwei Millionen Gäste an den Mittellandkanal. Sie schätzen die Autostadt als Erlebniswelt der Mobilität: "Wir machen die Historie, die Gegenwart und die Zukunft der Mobilität für unsere Besucher erlebbar. Außerdem erfahren die Gäste hautnah, welche Themen den Volkswagen Konzern und seine Marken bewegen - und das an einem inspirierenden und zugleich entspannenden Ort", erklärt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt.



Als Auslieferungszentrum steht die Autostadt weltweit ebenfalls an erster Stelle, die Fahrzeugübergaben sind ihr Kerngeschäft: Rund 150.000 Kunden haben ihren Neuwagen allein im vergangenen Jahr im KundenCenter abgeholt. Damit lag der Gesamtmarktanteil der Autostadt an allen in Deutschland an Kunden übergebenen Volkswagen Pkw bei 26,1 Prozent. Die Erlebnisabholung in der Autostadt bleibt für die Besucher ein absoluter Höhepunkt. Das nächste besondere Jubiläum wird die Autostadt übrigens später im Jahr 2019 feiern: Voraussichtlich im dritten Quartal wird der dreimillionste Neuwagen im KundenCenter an seine neuen Besitzer übergeben.



Auch für Gäste, die kein neues Auto mit nach Hause nehmen, hat sich die Autostadt zu einem der beliebtesten Reiseziele in Deutschland entwickelt. Die Besucher schätzen den Themen- und Erlebnispark als kulturellen Veranstaltungsort und anerkannten außerschulischen Lernort. Große Besuchermagnete sind die saisonalen Inszenierungen im Sommer und Winter. Allein 455.000 Gäste besuchten die "Traumhafte Winterwelt" vom 30. November 2018 bis zum 6. Januar 2019. Das Festival Movimentos ist zu einem wichtigen kulturellen Leuchtturm weit über die Region hinaus geworden. Mit der neuen Spielstätte "Hafen 1" bekommt das Tanzfestival im Jahr 2019 ein neues Zuhause. Die Autostadt legt mit dem Neubau zudem den Grundstein für das eigene Corporate-Event-Geschäft und bleibt so weiterhin ein erfolgreicher Wirtschaftsfaktor für Wolfsburg und die Region.



"All you can Autostadt" - Noch bis zum 24. Februar mitmachen und Erlebnisticket gewinnen!



Als Dankeschön für 40 Millionen Gäste seit Eröffnung im Jahr 2000 veranstaltet die Autostadt derzeit ein Gewinnspiel, bei dem es ein einzigartiges Ticket zu gewinnen gibt. Unter dem Motto "All you can Autostadt - mehr Autostadt geht nicht" erleben die Gewinnerin oder der Gewinner und eine Begleitperson alles, was die Autostadt im Jahr 2019 zu bieten hat: alle Veranstaltungen, Fahrten auf den GeländeParcours, die Tour durch das Volkswagen Werk Wolfsburg, das Sicherheitstraining, die Turmfahrt, Besuche in allen Autostadt Restaurants, eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Superior-Hotel The Ritz-Carlton, Wolfsburg und vieles mehr. Dazu gibt es zwei Premium Jahreskarten inklusive kostenfreiem Parken. Ein persönlicher VIP-Ansprechpartner begleitet den Gewinner durch das Jahr und steht für Fragen und Reservierungen zur Verfügung.



Mitmachen können alle Gäste, die die Autostadt in der "40-Millionen-Woche" vom 16. bis 24. Februar besuchen und eine ausgefüllte Teilnahmekarte auf der Piazza in die Gewinnbox werfen. Letzte Einwurfmöglichkeit ist am 24. Februar um 18 Uhr.



Über die Autostadt in Wolfsburg - die weltweit führende Automobildestination



Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 40 Millionen Gäste haben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden Movimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunkt für kulturell Interessierte.



