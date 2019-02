Die Financial Times-Redakteure Dan McCrum und Stefania Palma haben mit ihren Artikeln über angebliche Bilanzmanipulationen bei der Wirecard AG einen veritablen Crash bei der Aktie des DAX-Konzerns ausgelöst. Wie jetzt bekannt wird, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Redakteure der Financial Times aufgenommen. In der Vorwoche war bekannt geworden, dass ein Leerverkäufer womöglich bereits vor Veröffentlichung der kritischen Artikel über den Zeitpunkt ihrer Online-Stellung informiert gewesen sei.

