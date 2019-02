- Messesucher, die sich im Vorfeld für einen Besuch am Stand des Unternehmens auf der "embedded world 2019" anmelden, erhalten vor Ort ein besonderes Werbegeschenk-



Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Hagiwara Solutions Co., Ltd., ein japanisches Unternehmen, das hochwertige Flash-Memory-Storage-Produkte für den industriellen Markt anbietet, wird an der "embedded world 2019" teilnehmen, einer Fachmesse für Embedded-System-Technologien, die vom 26. - 28. Februar 2019 in Nürnberg, Deutschland, stattfindet. Der japanische Hersteller, ein Mitgliedsunternehmen der ELECOM Group, wird dort seine untenstehend aufgelisteten Produktneuheiten präsentieren.



(Bild 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000477/201902 123085/_prw_PI1fl_6ROr0gQe.jpg)



(Bild 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000477/201902 123085/_prw_PI2fl_EPnMfgz2.jpg)



Hagiwara Solutions entwickelt seit mehr als 20 Jahren Storage-Produkte wie SSDs und SD-Speicherkarten für den industriellen Markt. Das Unternehmen hält über seine in die Produkte eingebettete Original-Firmware und seine technischen Supportfunktionen den größten Marktanteil für industriellen Flash-Storage in Japan. Hagiwara Solutions hat das Unternehmenssortiment seit 2018 um IPCs, Rugged Tablet PCs, Single-Board Computers (SBCs) und Mainboards für Industrieanlagen erweitert.



Im Rahmen der "embedded world 2019" werden folgende Produktneuheiten vorgestellt:



1. 3D NAND TLC/MLC/SLC SSDs



Zwei Modelle -- M.2 2280 und CFexpress - die über die Original-Firmware verbesserte Zuverlässigkeit bieten. Außerdem werden Produkte präsentiert, die das Angebot des Unternehmens erweitern werden.



2. "Tiny Gateway", ein Edge Computing-Gateway für IoT-Lösungen



Ein Gateway, das hohe Verarbeitungsleistung - die für Edge Computing erforderlich ist -- in einem kompakten, handtellergroßen Gehäuse bietet



3. "ZEROSHOCK TABLET" für raue Umgebungen und Arbeitsumfelder



MIL-STD810G ist für raue Umgebungen einsetzbar, staub- und wasserdicht gemäß IP65, stoßfest, vibrationsresistent und umweltbeständig, und kann Temperaturen von -10 bis +50 Grad Celsius aushalten. Der Touchscreen lässt sich auch mit Handschuhen bedienen, was das Gerät für Einsatzorte aller Art tauglich macht.



4. Maintenance Call PC mit prädiktiver Wartungsfunktion



Ausgestattet mit prädiktiver Wartungsfunktion, gewährleistet das Gerät den ununterbrochenen Betrieb Ihres Unternehmens. Der Austausch von Teilen ist dank die Modulstrukturierung denkbar einfach. Das Gerät eignet sich perfekt für die industrielle Steuerung, da es über die entsprechenden notwendigen HW-Features (Intel Core i5 CPU, lüfterlos, thermale Expansion) verfügt.



Sie sind herzlich eingeladen, uns an unserem Stand auf der "embedded world 2019" zu besuchen, und können die Website des Unternehmens nutzen, um Ihren geplanten Besuch mit Uhrzeit und Datum anzumelden. Bei Ihrer Ankunft am Stand können Sie dann ein besonderes Werbegeschenk in Empfang nehmen.



Über folgenden Link können Sie Ihren Besuch am Stand mit geplanter Uhrzeit und Datum im Voraus anmelden: https://www.hagisol.com/EW2019/



Name der Veranstaltung: embedded world 2019 Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, Deutschland Veranstaltungstermin: 26. Februar (Dienstag) - 28. Februar (Donnerstag) 2019 Standinformation: Stand-Nr.2-540, Halle 2



OTS: ELECOM CO., LTD. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56624 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56624.rss2



Pressekontakt: Kazuhisa Takeuchi Hagiwara Solutions Co., Ltd. Tel: +81-52-223-1312 E-Mail:pr@hagisol.co.jp