A.S. Création Tapeten AG: Veränderung im Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Personalie A.S. Création Tapeten AG: Veränderung im Aufsichtsrat 18.02.2019 / 12:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Franz Jürgen Schneider, hat heute der Gesellschaft gegenüber erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat kurzfristig und zwar mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die für den 9. Mai 2019 terminiert ist, niederlegen wird. Herr Schneider, Gründer des Unternehmens und bis 2001 dessen Vorstandsvorsitzender, ist seit dem 28. Juni 2001 Vorsitzender des Aufsichtsrats der A.S. Création Tapeten AG. In diesen Funktionen hat Herr Schneider die Entwicklung von A.S. Création hin zum führenden Tapetenhersteller in Europa maßgeblich geprägt und begleitet. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern das Ausscheiden von Herrn Schneider aus dem Aufsichtsrat sehr, da dem Unternehmen dessen ausgewiesene Expertise und Erfahrung nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der Aufsichtsrat wird unverzüglich mit der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Mitarbeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft beginnen. Gummersbach, 18. Februar 2019 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Kontakt: Maik Krämer Vorstand Finanzen und Controlling Südstr. 47 D-51645 Gummersbach Telefon +49-2261-542 387 Fax +49-2261-542 304 E-Mail: m.kraemer@as-creation.de