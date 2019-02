Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 19,50 auf 22,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Wegen der zuletzt besseren Verkehrsentwicklung habe er seine Gewinnschätzungen ab 2019 erneut angehoben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ziel für 2018 sollte erreicht worden sein. Er sehe den größten europäischen Luftfahrtkonzern als Profiteur einer erwarteten weiteren Marktkonsolidierung in Europa und wegen seiner guten Positionierung insgesamt gut gerüstet für zukünftige Herausforderungen im Sektor./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 10:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 11:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-18/12:57

ISIN: DE0008232125