Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung im Oktober und der Enttäuschung bei Homag dürften in den nächsten Quartalen positive Nachrichten folgen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das Schlussquartal rechnet der Experte mit einem starken Umsatz und Auftragseingang beim Maschinen- und Anlagenbauer am oberen Ende der Zielspanne und einer - wie üblich - zunächst vorsichtigen Margenprognose für 2019. Die Dürr-Aktie hält er für unterbewertet./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 08:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-02-18/13:00

ISIN: DE0005565204