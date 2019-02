Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Umstellung auf den neuen, strengeren Abgasprüfstandard WLTP sei die größte Herausforderung für Europas Autokonzerne, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Kosten für die Umstellung dürften sich für die von ihm beobachteten europäischen Hersteller auf rund 14 Milliarden Euro summieren. Dies sei aber immer noch billiger, als ab 2021 die sonst fälligen Strafen zu bezahlen./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 15:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-02-18/13:04

ISIN: DE0005190003