Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der global führende Schweizer Technologiekonzern ABB hat zwei neue Anleihen begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN CH0457206800/ WKN A2RWWC) habe eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von 280 Millionen Schweizer Franken. Der Kupon betrage 0,300%. Die zehnjährige Anleihe (ISIN CH0457206818/ WKN A2RWWD) sei mit einem Emissionsvolumen von 170 Millionen Schweizer Franken begeben worden und mit einem Kupon in Höhe von 1,000% ausgestattet. Beide Anleihen könnten vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden. Der Mindestbetrag sowie die Stückelung würden 5.000 Schweizer Franken nominal betragen. Die Anleihe könne über den Börsenplatz sowohl in Euro als auch in der Heimatwährung abgewickelt werden. ABB werde von der Rating-Agentur S&P mit A bewertet. (Ausgabe 7 vom 15.02.2019) (18.02.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...