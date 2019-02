Qingdao, China (ots) -



The Wandering Earth, der Inbegriff des Beginns des chinesischen SciFi Film Genres, war das Zugpferd des Filmfrühlingsfestivals 2019. Die New York Times verglich den Meilenstein in der chinesischen Mondlandung mit diesem Film. Sie ist der Ansicht, dass eine neue Ära sowohl für die chinesische Raumfahrt als auch für das chinesische Science Fiction Genre beginnt. Der andere Film Crazy Alien eroberte bereits zwei Tage nach der Premiere Platz 1 der Neujahrsaufführungen.



Diese beiden renommierten Blockbuster und Kassenschlager wurden im Oriental Movie Metropolis gedreht. Die Oriental Movie Metropolis hat an der Westküste Qingdaos eine neue Kulissenlandschaft erschaffen, dort haben sich mehr als 160 Firmen aus der Filmbranche angesiedelt. Nach Eröffnung bekam das Filmstudio weltweit gute Rezensionen, es veranstaltete erfolgreich Filmmessen, die Gala des goldenen Phönix Filmpreises und ermöglichte Qingdao die erfolgreiche Eingliederung in die Filmstädte.



Aus internen Kreisen des Oriental Movie Metropolis wurde bekannt, dass jährlich bis zu 100 Filmproduktionen in den Studios geschaffen werden. Es ist eines der größten Filmstudios und weltweit das einzige Studio, welches Freiluftstudios, Produktionsstudios, Filmmuseum, tourismusfähige Filmkulissen und Themenparks in sich vereint.



Einerseits verfügt die Oriental Movie Metropolis über herausragendes Filmtechnik-Equipment, darunter die weltweit gröste Indoor Stage mit einer Gesamtfläche von zehntausend Quadratmetern und das weltweit einzige Unterwasserstudio, andererseits wurden rund um Film und Fersehen allerlei Dienstleistungseinrichtungen errichtet, die internationale Standards zu attraktiven Konditionen vollstens erfüllen.



Qingdao wird die Filmindustrie als Kernindustrie weiter ausbauen und heißt alle Produktionen national als auch international willkommen.



