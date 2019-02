Die Heizölpreise sind höher in die neue Woche gestartet, was größtenteils noch auf Kursgewinnen von Freitag beruht. Verbraucher müssen mit bis zu 0,7 Cent bzw. Rappen mehr je Liter rechnen. Am Montag zeigt sich nach festem Beginn eine rückläufige Börsentendenz. Gleichzeitig können Euro und Franken gegenüber dem US-Dollar zulegen. Für den weiteren Tagesverlauf deutet sich also leichtes Abwärtspotential ...

