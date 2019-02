Düsseldorf (ots) - Chris Lu ist neuer Managing Director for Enterprise Business von Huawei Technologies Deutschland.



Herr Lu ist bereits seit 12 Jahren als Executive Manager bei Huawei tätig. Er bringt Berufserfahrung aus globalen Märkten sowie einen Universitätsabschluss im Bereich Management und Wirtschaftswissenschaften mit.



Chris Lu ist seit 2010 Teil von Huawei Westeuropa und bekleidete bereits Positionen in Deutschland, den Niederlanden und Portugal. Zuletzt war Herr Lu als CEO von Huawei Technologies in Portugal tätig.



"Nach verschiedenen Positionen in Westeuropa freue ich mich auf die Rückkehr nach Deutschland. Deutschland ist und bleibt ein wichtiger Markt für Huawei. Derzeit stehen wir vor Herausforderungen, aber Huawei als Marktführer hat über Jahre hinweg Vertrauen bei Kunden und Partnern gewonnen. Wir werden den Kunden in Deutschland weiterhin einen qualitativ hochwertigen Service bieten", sagt Chris Lu.



Als Managing Director für das Enterprise Business wird Chris Lu für Vertriebs- und Marketingstrategie, Kunden- und Channelpartnergeschäftsentwicklung, Servicebereitstellung, sowie für viele andere Geschäftsangelegenheiten im Enterprise Business des Unternehmens verantwortlich sein.



ÜBER HUAWEI



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.



