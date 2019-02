Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Dass der Luxusgüterkonzern allein oder gemeinsam mit dem Spirituosenkonzern Diageo den französischen Wettbewerber Pernod Ricard übernehmen könnte, sei ein wahrscheinliches Szenario, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte ihr Kursziel für die LVMH-Aktie um 47 Euro steigen lassen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-02-18/13:28

ISIN: FR0000121014