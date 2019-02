Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Shell B auf "Hold" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Analyst Lucas Herrmann lobte in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem den Portfoliomix, den Barmittelfluss und die Rohstoff-Resourcen des Ölkonzerns. Doch dürfte 2019 kein gutes Jahr für Shell werden. Die mangelnde finanzielle Flexibilität und stark schwankende Barmittel dürften die Sorgen rund um einen Aktienrückkauf wieder anfachen. Es bestehe zudem das Risiko, dass die Verkäufe aus dem Jahr 2018 nun beim bereinigten operativen Cash Flow ihre Spuren hinterließen. Ein Kursanstieg werde auch durch das fehlende Dividendenwachstum (je Aktie) verhindert./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-02-18/13:48

ISIN: GB00B03MM408