Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen und Ausblick von 610 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Andreas Inderst kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie angesichts einer enttäuschenden Unternehmensprognose des Sportartikelherstellers. Diese hält er gleichwohl für konservativ./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 05:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-02-18/13:55

ISIN: DE0006969603