Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die organischen Kapitalzuwächse der italienischen Banken seien 2018 gering gewesen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die meisten Institute sei auch 2019 nicht mit signifikanten Verbesserungen zu rechnen. Zu den Ausnahmen gehörten jedoch die Unicredit und die Intesa Sanpaolo, deren Kernkapitalquoten sich 2020 auf jeweils 12,5 Prozent belaufen dürften./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 17:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-02-18/13:56

ISIN: IT0005239360