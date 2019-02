Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der operative Gewinn der Immobiliengesellschaft habe seine Erwartungen leicht verfehlt, und das verwaltete Vermögen sei etwas besser als gedacht ausgefallen, schrieb Analyst Georg Kanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2019 liege seine Schätzung für den operativen Gewinn am unteren Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne von 120 bis 130 Millionen Euro./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-02-18/13:58

ISIN: DE000PAT1AG3