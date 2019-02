Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Bis zu dem für April erwarteten Abschluss der 5G-Auktion in Deutschland dürfte die Unsicherheit auf den Aktien der Mobilfunkunternehmen lasten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Versteigerung dürfte teuer werden, ein Großteil an negativen Nachrichten sollte aber bereits eingepreist sein./edh/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-18/14:06

ISIN: DE0005545503