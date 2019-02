Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 19,00 auf 16,50 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei zwar solide verlaufen, wegen des aktuellen Marktumfelds und des vorsichtigen Ausblicks habe er jedoch seine Schätzungen für die Bank gekappt, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel bedeute aber immer noch 40 Prozent Aufwärtspotenzial, betonte er./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-02-18/14:06

ISIN: CH0012138530