Der US-Hedgefonds Tiger Global steigt komplett bei der britischen Barclays Bank aus. Dies erklärte ein Insider am Sonntag gegenüber der "Financial Times". Der in New York ansässige Hedgefonds war einer der Top-10-Investoren von Barclays und hielt einen Anteil von 2,5 Prozent an der britischen Großbank. Der US-Hedgefonds hatte einst mehr als eine Milliarde US-Dollar für ...

