Paris (www.fondscheck.de) - Comgest verzeichnete im Hinblick auf die Diversifizierung von Fondszuflüssen 2018 ihr bisher bestes Ergebnis, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das vergangene Jahr brachte sowohl für die Japan- als auch für die Europe-Opportunities-Strategie den Durchbruch, wobei erstere mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,3 Mrd. EUR hervorstach - ein Zuwachs von über 500 Mio. EUR seit Ende 2017. Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds (ISIN IE00B4ZJ4188/ WKN A0YAJD) umfasst nun mehr als 800 Mio. EUR, was seine Position als dritte Säule des europäischen Produktangebots von Comgest bekräftigt. Insgesamt beliefen sich die Nettozuflüsse der Gruppe 2018 auf mehr als 800 Mio. EUR bei einem verwalteten Gesamtvermögen von 25,7 Mrd. EUR (Stand: Dezember 2018). ...

