Die deutsche Elektroauto-Vermietung Nextmove hat in der Tesla-Niederlassung in Berlin die ersten vier Tesla Model 3 in der Performance-Version eingeflottet. Noch im Laufe dieses Jahres will Nextmove seinen Fuhrpark um weitere 100 Model 3 erweitern. Nextmove ist zurzeit mit 350 Fahrzeugen sämtlicher hier erhältlicher Elektromodelle in zehn Städten präsent - erst Anfang des Monats kam Hannover als zehnter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...