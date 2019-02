Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Wie andere Autohersteller werde auch Volkswagen eine Reihe von Widerständen diese Jahr spüren, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu gehörten etwa steigende Ausgaben, um Emissionsvorschriften zu entsprechen, höhere Kosten für die Fahrzeugzulassung und Druck auf die Marge wegen der Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Trotzdem erwarte er, auch dank des starken SUV-Segments, eine stabile Ertragslage im laufenden Jahr. /elm/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-02-18/14:20

ISIN: DE0007664039