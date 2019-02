EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 1.039.039,00 DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 1.039.039,00 18.02.2019 / 14:22 CET/CEST Korrektur einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 1.039.039,00 Mülheim an der Ruhr, 18. Februar 2019. Der Vorstand der EASY SOFTWARE AG (WKN: WKN: 563400, ISIN: DE0005634000) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 8. August 2014 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre auf bis zu EUR 6.442.039,00 durch Ausgabe von bis zu 1.039.039 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Platzierungspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 4,81 festgelegt. Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die 1.039.039 neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots ab dem 21. Februar 2019 zu zeichnen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Der von der Gesellschaft beabsichtigte Emissionserlös von ca. EUR 4,99 Mio. dient der Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die von der Gesellschaft erworbenen Anteile an der Apinauten GmbH. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Dieter Weißhaar, CEO 18.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776979 18.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005634000 AXC0173 2019-02-18/14:22