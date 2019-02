BERLIN (dpa-AFX) - Wohnungs- und Grundstückskäufer in Berlin mussten auch 2018 mehr Geld für den Quadratmeter hinlegen. Allerdings steigen die Preise nicht mehr so schnell wie zuvor, wie der Gutachterausschuss für Grundstückswerte am Montag mitteilte. Das amtliche Expertengremium hat die Kaufverträge des Vorjahres vorläufig ausgewertet. Demnach flossen in den Immobilienmarkt der Hauptstadt knapp 19 Milliarden Euro, so viel wie nie.

Eigentumswohnungen wurden zehn Prozent teurer, im Neubau kostet der Quadratmeter inzwischen 5690 Euro. Mietwohnhäuser kosteten 8 Prozent mehr als im Vorjahr, Ein- und Zweifamilienhäuser 12 Prozent.

Hintergrund sind die gute Wirtschaftslage, wachsende Einwohnerzahlen und niedrige Zinsen. Es gebe kaum noch freie Wohnungen und Büros, teilte der Ausschuss mit. "Die Angebote an Wohnraum und Büroflächen hinken der tatsächlichen Nachfrage deutlich hinterher." Auch Bauland verteuerte sich demnach weiter./bf/DP/fba

