Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Monatsbericht der Bundesbank hat sich die Konjunktur in Deutschland zum Jahresende 2018 weiter abgekühlt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank: "Der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes zufolge verharrte das reale Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahresviertel saison- und kalenderbereinigt auf dem Stand des Vorquartals, in dem es vor allem wegen eines Sondereffekts in der Automobilbranche um 0,2 Prozent abgenommen hatte", heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank. ...

