Lange Zeit sah es für den Ölpreis alles andere als gut aus. So sorgten die überraschenden Ausnahmen bei den Iran-Sanktionen im Herbst für ein Überangebot. Hinzu kamen Sorgen vor einer deutlichen Abschwächung der Weltwirtschaft. Doch an beiden Fronten hat sich die Lage mittlerweile entspannt und die Kurse ziehen wieder an.

