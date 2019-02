GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert übernimmt heute den Vorstandsvorsitz bei GEA DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert übernimmt heute den Vorstandsvorsitz bei GEA 18.02.2019 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stefan Klebert übernimmt heute den Vorstandsvorsitz bei GEA Düsseldorf, 18. Februar 2019 - Stefan Klebert (53) hat heute den Vorsitz im Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft übernommen, dem er bereits seit dem 15. November 2018 angehört. Sein Vorgänger Jürg Oleas (61) ist jetzt wie geplant nach mehr als 14 Jahren an der Spitze des Konzerns aus dem Unternehmen ausgeschieden. Stefan Klebert leitete zuvor acht Jahre lang als Vorstandsvorsitzender den internationalen Industriekonzern Schuler AG. Darüber hinaus bekleidete er Führungspositionen in unterschiedlichen börsennotierten Unternehmen, beispielsweise als Geschäftsführer in der Aufzugsbranche bei Schindler sowie als Bereichsvorstand Industrial Services bei thyssenkrupp. Stefan Klebert ist bis zum 31. Dezember 2021 in den GEA Vorstand bestellt. "Die vergangenen Wochen habe ich intensiv genutzt, um mich mit GEA, unseren Technologien und Märkten vertraut zu machen und mit zahlreichen Kunden und Mitarbeitern weltweit zu sprechen. Dabei habe ich mich davon überzeugt, dass GEA in vielen Branchen hervorragend für die Zukunft positioniert ist. Nichtsdestotrotz liegt viel Arbeit vor uns: Wir werden die Bereiche, aus denen unser Ergebnisrückgang kommt, detailliert analysieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch auf ein sich abkühlendes Investitionsklima einrichten. Gemeinsam mit der Führungsmannschaft werden wir sowohl unsere grundsätzliche Aufstellung als auch unsere internen Prozesse kritisch überprüfen. Verbesserungspotenzial besteht beispielsweise bei IT, Einkauf und internen Verantwortlichkeiten. Es ist mein festes Ziel, durch konsequentes Handeln und Transparenz das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückzugewinnen", erläutert Stefan Klebert. "Ich freue mich darauf, die Herausforderungen gemeinsam mit der GEA Mannschaft anzupacken." Ein erstes Sofortmaßnahmenpaket wird GEA bei der Bilanzpressekonferenz am 14. März 2019 vorstellen. Ein umfangreiches Strategie-Update wird unter Einbeziehung des designierten Finanzvorstandes Marcus A. Ketter folgen. Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com 18.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776991 18.02.2019 ISIN DE0006602006 AXC0181 2019-02-18/14:40