Wien (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Mischkonzern HNA hat seinen Anteil an der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einmal mehr reduziert: von zuletzt 7,64 auf aktuell 6,3 Prozent. Das berichten Medien unter Berufung auf eine Pflichtmitteilung an die US-Wertpapieraufsicht SEC, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...