Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Gesco AG trotz einer geopolitisch bedingten Abkühlung in der deutschen Investitionsgüterindustrie eine sehr erfreuliche Entwicklung bei Umsatz und Auftragseingang in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 (per 31.3.) gezeigt. In der Folge nehmen die Analysten ihr Kursziel zwar zurück, erneuern aber das positive Votum für die Gesco-Aktie.

Nach Aussage der Analysten zeige sich die Bestellzurückhaltung in der deutschen Investitionsgüterindustrie weder im Zahlenwerk nach 9 Monaten noch in den vorläufigen Eckdaten für das vierte Quartal (1.1. bis 31.3.) Dementsprechend sehe der Vorstand nach wie vor keine konkreten Anzeichen für einen signifikanten Geschäftsrückgang auf breiter Front. Zusätzlich zu der bisher erfreulich robusten Entwicklung bei Auftragseingang und Umsatz erachte das Analystenteam das deutlich überproportionale Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum mit einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent als sehr positiv. Dabei habe Gesco das zuvor schwächelnde Segment Mobilitäts-Technologie durch die Abgabe von margenschwachem Geschäft wieder in die Gewinnzone zurückgeführt.

Insgesamt sehe GSC das Unternehmen auch für konjunkturell unruhigere Zeiten gut positioniert, um langfristig nachhaltig profitabel zu wachsen. Bei Ansatz der GSC-Prognosen belaufe sich das KGV für 2018/19 auf 10,8 und für 2019/20 auf 9,9. Die erwartete Dividendenrendite liege bei sehr attraktiven 3,8 Prozent. Dabei bleibe der Konzern trotz der Bilanzverlängerung im Zusammenhang mit der Übernahme von Sommer & Strassburger mit einer Eigenkapitalquote von gut 45 Prozent zum 31. Dezember 2018 solide aufgestellt. Auf Basis ihrer etwas abgesenkten Schätzungen sowie mit Blick auf die derzeitigen konjunkturellen Unwägbarkeiten nehmen die Analysten das Kursziel auf 38,00 Euro (zuvor: 43,00 Euro) zurück, bestätigen aber das Rating "Kaufen".

