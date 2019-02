Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Jahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 108,56 Euro belassen. Die teilweise deutlichen Marktschwankungen und das höhere Zinsniveau in den USA hätten dem Geschäft des Börsenbetreibers geholfen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vorstand sehe sich auf einem guten Weg, die Mittelfristziele für 2020 zu erreichen./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 13:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 13:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-02-18/14:50

ISIN: DE0005810055