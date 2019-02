Das Bankhaus Lampe hat Thyssenkrupp von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 17 Euro gesenkt. Mit der Zustimmung der EU-Kommission zum Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel sowie der Aufspaltung des Konzerns in ein Werkstoff- und ein Industriegüterunternehmen warteten in den kommenden zwölf Monaten zwei Meilensteine auf den Konzern, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der mögliche konjunkturelle Gegenwind und andere Risiken schienen schon mehr als eingepreist, so dass die Chancen die Risiken überwögen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 08:26 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 08:29 / CET

