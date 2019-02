HAMILTON (Bermuda), Feb. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass seine Lloyd's-Verwaltungsgesellschaft Transaktionen zum Abschluss von vier Rückversicherungskonten für das Geschäftsjahr 2016 und vorangegangene Jahre der Syndikate 1206, 1861, 2526 und 5820 abgewickelt hat, die von AmTrust Syndicates Limited verwaltet werden. Die Transaktionen wurden am 14. Februar 2019 abgeschlossen.

Enstar hat über Syndicate 2008 zum 1. Januar 2019 Netto-Rückversicherungsrückstellungen in Höhe von rund 650 Mio. GBP (etwa 830 Mio. USD) übernommen.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als 15 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa, Australien und an anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 90 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit anerkannte, mit A- bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .