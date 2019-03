Nettoverlust von 162,4 Mio. US-Dollar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

Nicht-GAAP-Betriebsertrag1 von 61,6 Mio. US-Dollar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

HAMILTON, Bermuda, March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ihren Jahresbericht auf Formular 10-K eingereicht, in dem der Gewinn und die finanzielle Lage der Gruppe für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 bekanntgegeben wird.

Enstar meldete für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 einen konsolidierten Nettoverlust nach US-GAAP von 162,4 Mio. US-Dollar (oder einen Verlust von 7,84 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie), verglichen mit einem konsolidierten Nettogewinn von 311,5 Mio. US-Dollar (oder 15,95 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017.

Die Haupttreiber der Veränderung des Nettogewinns (-verlusts) waren:

Nicht realisierte Nettoverluste aus festverzinslichen Anlagen in Höhe von 211,4 Mio. US-Dollar im Jahr 2018, verglichen mit nicht realisierten Nettogewinnen von 69,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2017. Viele Versicherungsgesellschaften verwenden überwiegend den "Available for Sale"-Rechnungslegungsgrundsatz (deutsch: zum Verkauf bereitgehalten), bei dem nicht realisierte Beträge direkt im Eigenkapital erfasst werden und sich daher nicht auf das Ergebnis auswirken. Nicht realisierte Beträge werden nur bei einem Verkauf der einzelnen Wertpapiere vor Fälligkeit oder bei einem Kreditausfall realisierbar.

Nicht realisierte Nettoverluste aus Aktien und anderen Anlagen in Höhe von 173,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2018, verglichen mit nicht realisierten Nettogewinnen von 118,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2017. Diese nicht realisierten Nettoverluste waren vor allem im vierten Quartal 2018 in einer Phase erhöhter Marktvolatilität zu verzeichnen.

Die Nettoverluste in unserem StarStone-Segment beliefen sich 2018 auf 158,6 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2017, vor allem, da die großen Verluste 2018 in bestimmten Geschäftsbereichen, insbesondere im internationalen Immobilien-, Bau-, Seefracht- und Schiffsrumpf- und Kriegsgeschäft, häufiger auftraten und höher waren, als wir es aus der Vergangenheit kannten.

Diese wurden teilweise ausgeglichen durch:

Reduzierung der Nettoschadenreserven um 306,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 in unserer nicht weitergeführten Nicht-Leben-Sparte im Vergleich zu 190,7 Mio. US-Dollar im Jahr 2017.

Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen belief sich im Jahr 2018 auf 270,7 Mio. US-Dollar, verglichen mit 208,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2017, bedingt durch das Wachstum der investierten Vermögenswerte und die verbesserten Renditen auf festverzinsliche Anlagen.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis1 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 betrug 61,6 Mio. US-Dollar (oder 2,95 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie), verglichen mit 283,3 Mio. US-Dollar (bzw. 14,51 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017.

Das Eigenkapital von Enstar zum 31. Dezember 2018 belief sich auf 3.391,9 Mio. US-Dollarerhältlich ist, enthält eine detailliertere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar.

1 Der Nicht-GAAP-Betriebsertrag und der Nicht-GAAP-Betriebsertrag je vollständig verwässerter Stammaktie sind nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen im Sinne der SEC-Regulation G. Die Überleitungen von Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (den Stammaktionären der Enstar Group Limited zuzurechnende Nettogewinn/-(verlust) bzw. der verwässerte Nettogewinn/(-verlust) je Stammaktie) werden nachstehend aufgeführt. Eine Erläuterung der Gründe für die Präsentation dieser Posten findet sich weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von ungefähr 16,6 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa, Australien und an anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 90 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit anerkannte, mit A- bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Neben der Darstellung des den Stammaktionären der Enstar Group Limited zuzurechnenden Nettogewinns/(-verlusts) und der gemäß US-GAAP ermittelten verwässerten Gewinne (Verluste) je Stammaktie sind wir der Ansicht, dass der den Stammaktionären der Enstar Group Limited zuzurechnende Nicht-GAAP-Betriebsertrag (bzw. der Nicht-GAAP-Betriebsverlust) und der verwässerte Nicht-GAAP-Betriebsertrag (bzw. der verwässerte Nicht-GAAP-Betriebsverlust) pro Stammaktie - nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen gemäß Definition in Ziffer 10(e) der Regulation S-K - Anlegern wertvolle Kennzahlen für unsere Leistung bieten.

Der Nicht-GAAP-Betriebsertrag (bzw. der Nicht-GAAP-Betriebsverlust) schließt Folgendes aus: (i) realisierte und nicht realisierte (Nettogewinne)/-verluste aus festverzinslichen Anlagen und gehaltenen Fonds - direkt verwaltet, (ii) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Zeitwert-Option gewählt haben, (iii) Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften, (iv) Nettogewinn (-verlust) aus nicht fortgeführten Aktivitäten, (v) gegebenenfalls steuerliche Auswirkungen dieser Anpassungen und (vi) gegebenenfalls Zurechnung eines Teils von Anpassungen auf Minderheitsanteile. Wir schließen die Auswirkungen von realisierten und nicht realisierten (Nettogewinnen)/-verlusten aus festverzinslichen Anlagen und gehaltenen Fonds (direkt verwaltet) und Änderungen am Zeitwert von Versicherungsverträgen, für die wir die Zeitwert-Option gewählt haben, aus, da diese Posten wesentlichen Schwankungen im Zeitwert unterliegen, der hauptsächlich von den Marktbedingungen und den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst wird. Daher spiegelt der Einfluss dieser Posten auf unseren Gewinn nicht die Performance unserer Kernaktivitäten wider. Wir schließen die Auswirkungen von Gewinnen (Verlusten) aus den Verkäufen von Tochtergesellschaften und von Nettogewinnen (-verlusten) aus nicht fortgeführten Aktivitäten aus, da diese nicht wiederkehrend sind und daher nicht die Performance unserer Kernaktivitäten widerspiegeln.

Darüber hinaus glauben wir, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahlen den Lesern des Konzernabschlusses eine leichtere Analyse der Ergebnisse des Unternehmens ermöglichen, die besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, in der die Geschäftsleitung des Unternehmens unsere zugrunde liegende Leistung analysiert. Wir glauben, dass die Darstellung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die von anderen Unternehmen anders definiert und berechnet werden können, das Verständnis der konsolidierten Betriebsergebnisse des Unternehmens verbessert. Diese Kennzahlen sind nicht als Ersatz für die nach US-GAAP berechneten Kennzahlen zu betrachten.

Überleitung von nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Der den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbare Nicht-GAAP-Betriebsertrag (bzw. der Nicht-GAAP-Betriebsverlust) wird durch Addition oder Subtraktion bestimmter Posten aus der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung zu oder von dem den Stammaktionären der Enstar Group Limited zuzurechnenden Nettogewinn (-verlust) ermittelt, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, wie in der folgenden Tabelle für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2018, 2017 und 2016 dargestellt:

Year Ended December 31, 2018 2017 2016 Net earnings (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders $ (162,354 ) $ 311,458 $ 264,807 Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 243,093 (70,747 ) 4,387 Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 6,664 30,256 - Loss on sale of subsidiary - 16,349 - Net loss from discontinued operations - (14,183 ) (12,359 ) Tax effects of adjustments (2) (16,588 ) 5,364 4,956 Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) (9,166 ) 4,840 5,990 Non-GAAP operating income attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 61,649 $ 283,337 $ 267,781 Diluted net earnings (loss) per ordinary share(5) $ (7.84 ) $ 15.95 $ 13.62 Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 11.70 (3.62 ) 0.23 Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 0.32 1.55 - Loss on sale of subsidiary - 0.84 - Net loss from discontinued operations - (0.73 ) (0.64 ) Tax effects of adjustments (2) (0.79 ) 0.27 0.25 Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) (0.44 ) 0.25 0.31 Diluted non-GAAP operating income per ordinary share (4) $ 2.95 $ 14.51 $ 13.77 Weighted average ordinary shares outstanding - diluted 20,904,176 19,527,591 19,447,241

(1) Stellt die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Wertpapieren mit fester Laufzeit dar. Unsere Wertpapiere mit fester Laufzeit sind direkt in unserer Bilanz und auch in der Bilanz "Gehaltene Mittel - direkt verwaltet" aufgeführt. Weitere Informationen zu unseren realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten finden Sie in Anmerkung 6 - "Investitionen"in den Erläuterungen zu unserem Konzernabschluss, die in Punkt 8 dieses Geschäftsberichts auf Formular 10-K enthalten sind.

(2) Stellt eine Aggregation des Steueraufwands oder -vorteils des jeweiligen Landes dar, auf das sich die Anpassung vor Steuern bezieht, berechnet nach dem anwendbaren Steuersatz der jeweiligen Länder.

(3) Stellt die Auswirkungen der Anpassungen auf den Nettogewinn/(-verlust) dar, die den Minderheitsanteilen an den jeweiligen Tochtergesellschaften, auf die sich die Anpassungen beziehen, zuzurechnen sind.

(4) Nicht GAAP-konforme Kennzahl

(5) Während eines Verlustzeitraums werden die durchschnittlich ausstehenden gewichteten Stammaktien im Nenner der Berechnung des verwässerten Verlusts je Stammaktie verwendet, da der Effekt der Einbeziehung potenziell verwässernder Wertpapiere einen der Verwässerung entgegenwirkenden Effekt hätte.

Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

