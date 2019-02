Die Papiere von Varta haben am Montag ein Rekordhoch erreicht. Sie bauten im Verlauf ihren Kurszuwachs kontinuierlich aus und stiegen in der Spitze bis auf 36,44 Euro. Zuletzt waren sie mit 36,30 Euro 5,83 Prozent mehr wert als am vergangenen Freitag zum Börsenschluss.

Vor allem seit Anfang Januar befinden sich die Anteile des Batterienherstellers, der erst seit Oktober 2017 an der Börse ist, in einem steilen Aufwärtstrend. Das Kursplus seit Jahresanfang beläuft sich auf mehr als 46 Prozent.

Das Unternehmen hatte bereits am Freitag Geschäftszahlen und Ausblick veröffentlicht, der laut einem Händler das Zeug habe für eine weitere Rally. In der Spitze waren sie bis auf 34,90 Euro gestiegen, hatten ihre Gewinne dann aber wieder ein Stück weit eingedämmt.

Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank erhöhte nun sein Kursziel für die Aktien von 30,00 auf 36,50 Euro. Der Ausblick impliziere einen Anstieg der durchschnittlichen Marktschätzungen für Varta. Neue Produkte sollten dazu beitragen, dass Varta seinen Marktanteil ausbaue, so der Experte./ajx/mis

