Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Der Software-Anbieter habe eine starke, defensive Position im Datenbank-Bereich, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wandel hin zur Cloud dürfte die Stellung des Unternehmens weiter stärken und Oracle auf profitablem Wege Anteile in den Cloud-Märkten sichern./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 23:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-02-18/14:59

ISIN: US68389X1054