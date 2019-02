Startet 2019 die Solarbranche neu durch? Es wäre an der Zeit. Der Sektor wurde wegen stark begrenzter Auktionsvolumen, Marktbarrieren vor fünf Jahren politisch stark ausgebremst, so der Bundesverband Solarwirtschaft BSW. Im Zuge des Kohleausstieges müsse der Ausbau Erneuerbarer Energien nun wieder deutlich beschleunigt werden, um eine Energielücke in Deutschland zu vermeiden.

Den vollständigen Artikel lesen ...