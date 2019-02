Klöckner & Co SE: Prognose für das erste Quartal - operatives Ergebnis im ersten Quartal wie erwartet deutlich unter Vorjahresniveau DGAP-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Prognose Klöckner & Co SE: Prognose für das erste Quartal - operatives Ergebnis im ersten Quartal wie erwartet deutlich unter Vorjahresniveau 18.02.2019 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Klöckner & Co SE geht aktuell davon aus, im ersten Quartal ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 20 - 30 Mio. EUR zu erreichen, welches damit deutlich unterhalb der Vorjahreszahlen liegen würde. Aufgrund des frühen Zeitpunkts im laufenden Geschäftsjahr und der nicht feststehenden Berücksichtigung der IFRS 16 (Leasing)-Effekte durch den Markt, lässt sich eine Markterwartung für das erste Quartal nach unserer Einschätzung nicht hinreichend präzise ermitteln. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wird bei Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2018 am 12. März 2019 bekanntgeben. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Für die Definition der Begriffe EBITDA und IFRS wird auf unsere Homepage sowie den Geschäftsbericht 2017 verwiesen. Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Ansprechpartner Klöckner & Co SE: Investoren Christina Kolbeck Head of Investor Relations & Sustainability Telefon: +49 203 3072122 E-Mail: christina.kolbeck@kloeckner.com Presse Christian Pokropp - Pressesprecher Head of Corporate Communications Telefon: +49 203 3072050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com 18.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777019 18.02.2019 CET/CEST ISIN DE000KC01000 AXC0192 2019-02-18/15:18